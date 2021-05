Coronavirus : comment se prépare la réouverture des cures thermales ?

publié le 17/05/2021 à 07:13

À deux jours de la réouverture des terrasses, théâtres et cinémas, RTL s'intéresse aux acteurs du déconfinement avec ce lundi 17 mai, Loïc Mesure, directeur des thermes du Mont-Dore. Un secteur dont on parle assez peu mais qui sera bien de retour ce mercredi.

"On attendait cette information avec impatience", explique Loïc Mesure, "c'est une machine lourde à remettre en marche. Même avant d'avoir eu l'information de la réouverture au 19 mai, on a anticipé un certain nombres de choses et notamment la maintenance technique. Nous avons fait en 15 jours, ce que nous réalisons normalement en 2 mois".

Concernant le protocole sanitaire, "nous sommes sur une jauge jusqu'à 50% jusqu'au 9 juin. En tant normal en début de saison, nous accueillons jusqu'à 200 nouveaux curistes par jour et là on a limité ce nombre à 80", dit-il. Grâce aux curistes, c'est toute une économie qui va repartir. "Une cure thermale conventionnée dure 3 semaines. Donc obligatoirement, un curiste est obligé de consommer. Par rapport à l'ensemble des acteurs économiques des stations thermales, c'est une activité qui est essentielle", selon Loïc Mesure.