Coronavirus : comment réserver un créneau pour faire sa dose de rappel ?

Olivier Véran a sonné l'alerte ce mercredi. Avec 47.000 nouveaux cas lors des dernières 24h, on pourrait "dépasser le pic de la troisième vague d'ici à la fin de la semaine" selon le ministre de la Santé. "Il faut accélérer la campagne de rappel vaccinal", dit-il. À ce jour, 7 millions de Français ont reçu leur troisième dose, mais les créneaux sont pris d'assaut.

Pour prendre rendez-vous, il n'y a pas que les plateformes : 45% des injections sont faites en médecine de ville, par les pharmaciens, les médecins ou les infirmiers qui ne sont pas tous sur Doctolib, donc n'hésitez pas à contacter votre pharmacien de quartier ou votre médecin généraliste. Ils commandent les doses en début de semaine. Entre lundi et mardi, ils ont fait de grosses commandes et ils seront livrés vendredi, donc de nouveau rendez-vous seront disponibles en fin de semaine.

Ensuite le ministère de la Santé a annoncé l'ouverture ce mardi de nouveaux centres de vaccination. Il y en a déjà eu 50 en une semaine et 300 autres pourraient être créés. Cela dépendra de chaque Agence régionale de santé. Elles pourront aussi choisir d'augmenter les capacités des centres déjà existants.

Plus de 22 millions de doses seront livrées en France en décembre. Et si les plateformes ont été prises d'assaut ces derniers jours, ils restent des créneaux : plus de 300.000 sont encore disponibles et plus de 700.000 créneaux seront rajoutés durant le mois de décembre.