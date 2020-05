Michael Jackson : comment est né "Thriller", un album de légende

publié le 06/05/2020 à 06:30

Nous sommes le 23 janvier 1984. Michael Jackson sort le single Thriller issu de l’album du même nom. Ce sera le septième et dernier extrait de ce disque entré dans la légende. On manquerait presque de superlatifs tellement cette galette regorge de pépites et d’anecdotes autour de son élaboration. Sur neuf morceaux, il y en a sept qui sortent en single et ce sont tous des tubes absolus. On tutoie le génie.

Au départ, Thriller s’appelait Starlight. On doit ce titre exceptionnel à un génie méconnu du grand public : Rod Temperton, un Anglais discret qui se fait repérer par Quincy Jones alors producteur de Michael Jackson. Avant Thriller, il écrit entre autre pour le king of pop, Off the Wall, ou Baby Be Mine. Dès le début, Rod Temperton sait qu’il veut une voix à la fin du morceau sans trop savoir ce qu’il va en faire, mais il veut une voix particulière, marquante, envoutante.

La femme de Quincy Jones connaît Vincent Price qui accepte le deal. Rod Temperton est ravi que cet acteur emblématique des films d’horreur, ce dandy élégant à la voix d’outre-tombe se prête au jeu. Sauf qu’il n’a jamais participé à un disque pop. Pour le cadrer, Quincy Jones dit à Rod Temperton d’écrire pour lui. Le Britannique répond "Oui, oui pas de problème..."

Le regret de Vincent Price

Mais il est très tard, il s’endort et le lendemain, il a complètement oublié cette conversation. Quand le producteur de Michael Jackson l’appelle en fin de matinée en lui demandant "Alors, c’est bon t’es au point pour la session tout à l’heure ?" Temperton garde son flegme so british mais c’est la panique la plus totale… Sur le chemin du studio, il écrit en catastrophe dans un taxi son fameux rap pour la fin de Thriller. Il en écrit trois couplets, on en gardera deux.

Quant à Vincent Price, on lui propose deux options : soit il prend un pourcentage sur les ventes à venir de l’album. Soit, il prend 20.000 dollars. Et à l’époque, en dehors de Michael Jackson, personne ne croit en cet album. Alors qu'a fait Vincent Price ? Il a pris les 20.000 dollars et il le regrettera tout le reste de sa vie.

