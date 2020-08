Coronavirus : à Annecy, un mariage devient l'un des plus gros cluster de la région

publié le 02/08/2020 à 20:47

C'était censé être le plus beau jour de leurs vies, mais le coronavirus en a décidé autrement. En Auverge-Rhône-Alpes, un mariage est devenu un des clusters les plus importants de la région.

Le Journal du Dimanche rapporte que le 14 juillet dernier, un couple a décidé de célébrer son mariage à bord d'un bateau de croisière sur le lac d'Annecy. Au total, ce sont 93 personnes qui étaient à bord du bateau, invités, mariés, membres d'équipage et employés compris. Sur ces 93 personnes, au moins 21 ont été contaminées par la Covid-19, faisait ainsi de cette célébration l'un des plus gros clusters de la région.

En effet, si le port du masque a été respecté au début des festivités, ce nouvel allié a rapidement quitté le visage des invités. C'est deux jours après l'union du couple que le premier malade s'est déclaré, et depuis, vingt autres personnes ont elles aussi été testées positives.

Un effet domino

Ne se sachant pas malades, les invités contaminés sont rentrés chez eux et ont continué leur vie comme si de rien n'était. Sauf qu'on le sait, avec le coronavirus tout va très vite. Un enfant présent au mariage a côtoyé par la suite plus de 25 personnes dans un centre de loisir en Haute-Savoie, relate le Huffpost. Trois de ses contacts ont été testés positifs.

Idem pour un autre invité qui, contaminé sans le savoir, s'est rendu à un anniversaire quelques jours plus tard où il a fréquenté une trentaine de personnes. Des tests ont été effectués et les résultats sont pour l'heure toujours en attente. Encore plus inquiétant, l'un des membres du traiteurs qui travaillait pour le mariage a été testé positif.

Comme le précise le JDD, le temps que les données soient parvenues à l'Agence régionale de santé (ARS) et que celle-ci prévienne l'entreprise, l'employé contaminé a eu le temps de participer à un autre évènement, celui-ci à Oyonnax dans l'Ain. Parmi les 40 personnes entrées en contact avec l'employé, deux ont déjà été testées positives.

Plus de 200 cas contacts recensés dans toute la région

Depuis la célébration du mariage le 14 juillet dernier, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a identifié un total de plus de 200 cas contacts dans toute la région. “Ce cluster ne présente pas de complexité mais des ramifications qui demandent de passer de nombreuses heures à rappeler les personnes. Le contexte de l’été fait qu’il y a du brassage. Les gens bougent beaucoup”, a expliqué l'Agence régionale de santé.