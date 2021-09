Coronavirus : 87.000 soignants contraints de rembourser un trop-perçu

L'Assurance maladie a indiqué le vendredi 3 septembre que, sur les 200.000 soignants libéraux aidés financièrement par la Sécurité sociale au début de l'épidémie de Covid-19, 87.000 vont devoir rembourser un trop-perçu. Ce remboursement pourra être étalé sur 12 mois.

Mis en place lors de la première vague épidémique, le dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (Dipa) a été sollicité par 203.000 professionnels de santé libéraux. Tous ont touché une avance d'environ 5.500 euros en moyenne, pour compenser la chute de leurs revenus entre mars et juin 2020, liée notamment au confinement. Plus d'un an après cette période, la "Sécu" a calculé le montant définitif dû pour chaque soignant.

Une majorité (114.000) va ainsi toucher un "complément" d'un montant moyen de 3.300 euros, précise Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam). À l'inverse, 87.000 "ont un trop-perçu à rembourser", de près de 2.700 euros en moyenne.

Les syndicats en colère

Chez les médecins, l'UFML a dénoncé une "arnaque", tandis que MG France et la CSMF ont réclamé de la "transparence", les dentistes des CDF demandant de "revoir la méthode de calcul".

"On ne peut pas effacer l'ardoise, parce que c'est de l'argent public", explique Mme Cazeneuve, soulignant que la Sécurité sociale a déboursé au total près de 1,3 milliard d'euros pour cette aide et que "tous ceux qui l'ont demandée l'ont reçue".

Cependant, la Cnam affiche "une doctrine de très grande souplesse" pour la régularisation des trop-perçus. Les soignants concernés pourront ainsi obtenir un échelonnement du paiement sur douze mois, sur simple demande à leur caisse locale d'assurance maladie. "On fera tout ce qu'on peut pour que l'opération soit la moins douloureuse possible pour tout le monde", assure-t-elle.