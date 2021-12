Coronavirus : 232.000 contaminations et record pour le dernier jour de l'année 2021

Une nouvelle vague épidémique de plus en plus haute. Ce vendredi 31 décembre, Santé Publique France a annoncé un nouveau record de contaminations sur une journée. Un chiffre au plus haut, niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie de Covid-19.

232.200 nouvelles contaminations ont été reportées ces dernières 24 heures. Actuellement, le taux d'incidence en France dépasse les 1.050 cas pour 100.000 habitants.

Toujours selon l'agence du ministère de la Santé, 18.175 personnes sont actuellement prises en charges dans les hôpitaux français, contre 18.231 la veille. Depuis ce jeudi, plus de 1.900 nouveaux patients ont été admis dans les services hospitaliers. La hausse se poursuit également avec 3.543 patients sont suivis en soins critiques.

En 24 heures, ce sont 320 nouveaux malades qui sont entrés dans ces services de réanimation. Enfin, 189 personnes sont décédées du coronavirus depuis le dernier bilan fait ce jeudi. Cette cinquième vague de Covid-19 redouble d'intensité en cette fin d'année 2021 alors que Santé Publique France a annoncé ce vendredi, plus tôt dans la journée, que le variant Omicron était désormais majoritaire, présent dans 62% des cas détectés.