Omicron : Xav-19, ce traitement français qui pourrait être efficace contre le variant

Une lueur d'espoir alors que la France fait face à un tsunami de contaminations. Ce 27 décembre, le laboratoire Xenothera a annoncé que son traitement à base d'anticorps polyclonaux serait toujours efficace contre le variant Omicron. Loin d'être un vaccin, le Xav-19, c'est son nom, pourrait permettre d'empêcher une partie des passages en réanimation.

Pourquoi ce Xav-19 resterait-il aussi efficace face au très contagieux Omicron et ses multiples mutations ? "Contrairement aux anticorps déjà sur le marché, monoclonaux, le nôtre ne reconnaît pas le virus à partir d'un seul point d'intérêts. Il s'intéresse au virus dans son ensemble", explique Odile Duvaux, présidente de Xenothera, qui développe ce médicament. En effet, Omicron contient 11 mutations par rapport aux souches initiales. "Résultat, les anciens traitements deviennent inefficaces", explique-t-elle.

Interrogé sur Xav-19 à l'Assemblée nationale le 29 décembre, Olivier Véran a voulu rester prudent, évoquant le principe de précaution. Une façon également de ne pas se précipiter alors que celui-ci avait annoncé l'achat de Molnupiravir, un médicament antiviral retoqué par les autorités de santé depuis.

Pour quel public cible et quand serait-il disponible ?

Un retard, qu'explique Odile Duvaux. "Il manque les résultats des essais cliniques menés par le CHU de Nantes, que nous réclamons actuellement. Sans ces résultats, nous ne pouvons pas être autorisés sur le marché", déclare-t-elle à RTL. Selon les premiers retours adressés à la startup, "le traitement aurait une grande efficacité sur une partie des patients", explique Odile Duvaux.

Comme les anticorps jusqu'ici disponibles dans les hôpitaux, le Xav-19 s'adresse à des patients qui ont déjà été admis à l'hôpital et pourrait être utilisé "pour empêcher des passages en réanimation", explique la dirigeante de Xenothera.

Avantage également par rapport aux traitements d'ores et déjà autorisés, le produit de Xenothera pourrait être administré plus tardivement après l'infection. En tout état de cause, le médicament concerne des patients avec des "facteurs de risque ou hospitalisés séronégatifs".

La société Xenothera assure avoir en stock de "25.000 doses de Xav-19 prêtes à l'emploi". Elle espère désormais une autorisation d'utilisation dans le premier trimestre 2022 "face au contexte sanitaire d’urgence", explique-t-elle.