Des morceaux de verre trouvés dans des pots de sauce tomate

publié le 23/06/2019 à 00:10

"Ma fille a failli s'étouffer", raconte cette mère de famille à Ouest-France. Vendredi 21 juin, au moment du déjeuner, une famille vivant à Châteaugiron, près de Rennes (Ille-et-Vilaine) a eu la mauvaise surprise de découvrir du verre provenant d'un pot de sauce tomate.

"J'ai servi ma fille, âgée de 2 ans et demi", témoigne-t-elle au quotidien régional. "Elle a commence à manger et d'un coup, elle est devenue toute rouge, elle avait du mal à respirer". La mère de famille tape alors dans le dos de sa fille pour que cette dernière puisse expulser ce qui l'étouffe. Sortent alors deux petits bouts de verre, de 0,3 et 0,5 centimètres.

"J'ai appelé le Samu", explique-t-elle. Heureusement, sa fille n'a rien. "Ma fille ne se plaignait pas et n'a pas vomi. C'était rassurant après une grosse frayeur. Le médecin m'a dit de la surveiller".

Aucune autre réclamation

Après avoir contacté la grande surface où a été acheté le pot de sauce tomate, ainsi que son fabricant, ce dernier lui demande d'expédier les morceaux de verre. Le groupe Panzani indique que les pots étaient en vente depuis plus de dix mois, et qu'aucun autre signalement de ce type ne leur était parvenue.

Il précise également que, pendant la production, "tous les pots en verre sont retournés et nettoyés avant remplissage et ils passent par un détecteur au rayon X, qui scanne tous les bocaux pour garantir l'absence de risque".



Une enquête a néanmoins été ouverte. La mère de famille sera informée des conclusions.