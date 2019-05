publié le 28/05/2019 à 16:18

Une habitante du Nord-Pas-de-Calais a perdu son bébé in utero, après avoir consommé un fromage produit par la Société Fromagère de la Brie. C'est la deuxième victime de la Listeria lié à ce fromage cette année, selon l'Agence régionale de la santé des Hauts-de-France, citée par Le Parisien. Le 3 mai dernier, une sexagénaire auxerroise était décédée après avoir ingéré un fromage fabriqué par la même entreprise.



En effectuant des prélèvements dans le réfrigérateur de la victime, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Yonne a constaté la présence d'un fromage coulommiers au lait cru entamé contaminé par la Listeria. Pourtant, les ministères de la Santé et de l’Agriculture avaient demandé le retour de ces fromages le 10 avril dernier.

La Fromagère qui produit ces fromages est à l'arrêt depuis début avril, sur décision de la préfecture. Le patron de la société, Philippe Bobin, a décidé de quitter ses fonctions, révèle La Dépêche. "L'idée que nos fromages puissent rendre les gens malades m'est insupportable. [...] Des analyses régulières sont faites sur les fromages mais malheureusement, avec le lait cru, il y davantage de risques", a-t-il indiqué au journal local.

Qu'est-ce que la listériose ?

Chaque année en France, environ 350 cas de listériose sont recensés. Cette maladie bactérienne affecte le système immunitaire. Elle se transmet uniquement par voie orale en mangeant des aliments contaminés. Les femmes enceintes, les personnes âgées ou malades, sont des populations particulièrement à risque.