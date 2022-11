COP27 : Les jeunes peuvent-ils sauver la planète ?

Des manifestants se rassemblent lors d'une manifestation pour le climat appelée par les deux organisations de jeunesse, "Youth for climate" et "Les Jeunes Ecologistes" à Bordeaux dans le sud-ouest de la France, le 23 septembre 2022.

Le sujet du jour. La Terre brûle et la jeunesse crie. De plus en plus, la jeunesse s'active autour de la cause écologique. Entre les marches pour le climat, les actions "light off" qui consiste à éteindre les enseignes lumineuses allumées après 1 h du matin, et plus récemment, les attaques sur les œuvres de musées.

Des mobilisations très commentées, parfois qualifiées de désobéissances civiles, où l'indignation tend à masquer l'existence d'une éco-anxiété de plus en plus massive et de plus en plus évidente. La jeunesse Européenne engage alors des modes d'actions complémentaires afin de faire bouger les lignes à tous les niveaux, politiques et sociétaux, mais aussi pour être entendu.

Pourquoi on en parle ? Quel poids porte la nouvelle génération ? Les jeunes sont-ils entendus ? Y'a-t-il d'un côté une jeunesse désespérée et de l'autre une jeunesse diplomate ? Existe-t-il plusieurs générations face à la crise climatique ?

Citation. "Il faut des personnes qui s'insurgent, il faut être là où le regard se porte pour marquer les esprits, pour éveiller les consciences. Et il faut aussi des messages d'espoir, il faut aussi des messages optimistes, qui disent que le temps est court, que nous sommes relativement au bord de la dernière limite. On n'a pas le choix, c'est trop tard pour être pessimiste et c'est maintenant qu'il faut le faire", explique Arlande JOERGER, fondatrice d'EwoSmart et coach RSE en matière d'environnement.

