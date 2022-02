"Convoi de la liberté" : une version française de ce mouvement anti-passe vaccinal en préparation

Vers une nouvelle protestation de masse sur les routes ? Ce vendredi 4 février, près de 200.000 personnes étaient réunies au sein d'un groupe Facebook au mot d'ordre très simple, réaliser "le convoi de la liberté". Une mobilisation qui pourrait avoir lieu dès le mercredi 9 février prochain.

L'expression fait référence aux manifestations qui secouent depuis fin janvier dernier la ville d'Ottawa, au Canada. Outre-Atlantique, la contestation s'est cristallisée autour des règles et restrictions sanitaires mises en place en pleine pandémie. En effet, la vaccination est désormais obligatoire pour toute personne franchissant la frontière entre le Canada et les États-Unis.

En France, d'autres revendications se sont agrégées au mouvement. En plus d'une opposition au passe vaccinal, le prix des carburants semble également figurer parmi les motifs de protestations. Une thématique qui, on s'en souvient, avait mis sur les rails le mouvement des "gilets jaunes" en 2018. Depuis le début de l'année 2022, le prix du gazole et du sans-plomb est à un niveau jamais atteint.

Vers un blocage de Paris ?

Dans ce groupe, ces Français prêts à manifester dénoncent "presque deux ans de non-vie, d'isolement forcé et de déconstruction de nos habitudes". Deux grandes capitales européennes sont dans le viseur de ce mouvement, à en croire les premiers communiqués d'appels à la mobilisation : Paris et Bruxelles. En effet, ces derniers appellent à une "convergence européenne".

Cinq itinéraires principaux ont été annoncés par les responsables, non identifiables, au départ des grandes villes françaises : Rennes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Cannes ou bien encore Lille. Pour l'heure, les mobilisations sont annoncées pour durer du 9 au 13 février prochain.