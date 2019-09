Consommation : les Français achètent moins, mais mieux

publié le 04/09/2019 à 05:35

Nous sommes entrés dans l'ère de la déconsommation. Les ventes alimentaires en grande surfaces baissent depuis 2 ans maintenant : -1% par an, les gens achètent moins mais mieux, car le chiffre d'affaire des magasins augmente quand même.

Les ventes des produits bios ont une progression a deux chiffres, c'est 5% de ce qu'on mange au total. Mais dans certains secteurs, c'est beaucoup plus. Par exemple, 17% des œufs vendus sont bios. Si vous ajoutez le label rouge, les produits AOP, et autres signes de qualité, tout cela est en forte progression.

Et ça ne concerne pas que les bobos des grandes villes et les ménages aisés. C'est la partie la plus intéressante de cette étude de l'IRI. Les auteurs sont allés observer des magasins dans des quartiers très différents, en ville, en banlieue, dans des quartiers populaires. Et bien c'est pareil : le bio et tous les produits de qualité connaissent une croissance a deux chiffres mêmes dans des grandes surfaces fréquentées par une clientèle plus modeste.

Les gens n'en n’achètent pas autant que dans le centre de Paris, mais ils sont prêts, de temps en temps, à mettre un peu plus cher, quitte à acheter moins. C'est une autre façon de manger, en gaspillant moins. On fait plus attention aux quantités. Et derrière cette baisse de la consommation, il y a entre autre la volonté d'être plus responsable et d'acheter en fonction de l'impact sur l'environnement et sur la santé.