publié le 30/08/2019

Pour se rendre sur le plus grand glacier français, celui de Chamonix dans les Alpes, il faut embarquer dans un petit train vertigineux qui grimpe dans la montagne avec une arrivée à la gare du Montenvers à 1.900 mètres d'altitude. Il y a encore 150 ans, il y avait de la glace. Aujourd'hui, vous tombez sur un trou.

Le glacier a fondu de près de 300 mètres, soit à peu près la hauteur de la Tour Eiffel. Pour descendre sur la glace, il a fallu installer un téléphérique. Mais comme elle continue de fondre, des escaliers en fer ont été rajoutés, et chaque année il faut construire de nouvelles marches.

En 20 ans, la glace a perdu autant qu'en deux siècles. Il fait tellement chaud l'été à Chamonix depuis 20 ans que la neige qui tombe l'hiver n'arrive plus à reconstituer la glace perdue l'été. Ainsi, tout le massif se casse la figure, la glace ne tient plus les rochers provoquant des éboulements qui mettent en danger les alpinistes. Aussi, des poches d'eau se forment sous les glaciers et menacent d'inonder la vallée de Saint-Gervais.

À la mer de glace, il y a une grotte creusée dans ce qui reste du glacier dans laquelle on peut se promener au milieu d'un magnifique tunnel bleu. Mais à l'entrée de grands linges blancs ont été installés pour renvoyer les rayons du soleil, on dirait des pansements. Vous avez des gouttes qui vous tombent dessus : c'est la glace qui fond. À ceux qui douteraient encore du réchauffement du climat, je leur conseille de prendre le petit train du Montenvers.