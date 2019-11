publié le 28/11/2019 à 01:49

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 27 novembre 2019 :

Valérie est médecin de campagne. Installées depuis 1 an et demi, elle a eu du succès assez rapidement. Le problème c'est que la relation avec ses deux confrères a toujours été très froide. Depuis qu'elle est revenue travailler (après avoir été arrêtée à cause d'un problème de santé), cela s'est envenimé. Serrures changées, affiches arrachées. Elle ne sait pas comment réagir face à ce conflit.

Thomas est addict aux jeux de grattage depuis 3 ans. Il gère parfaitement ses responsabilités financières dans son travail, mais tout ressort dans sa vie privée. Gagnant bien sa vie, il est toujours à découvert et met en danger sa famille. Il a conscience de son addiction mais il a du mal à aller contre.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook