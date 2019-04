Drogues et addictions

publié le 30/04/2019 à 01:40

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du 29 avril 2019, Annette aimerait aider son frère. Marié depuis quelques années à une femme étrangère, la seule issue qu'il voit aujourd'hui est le divorce. Comme elle était déjà enceinte lors de leur rencontre, il a reconnu cet enfant. Ils ont eu deux filles par la suite. Mais depuis quelques temps, la femme du frère d'Annette est très dépensière, elle met en danger la santé financière de la famille. Annette voit son frère s'enliser dans cette situation et voudrait lui venir en aide. Bien que le divorce soit envisagé, comment faire pour traumatiser le moins possible les enfants ?

Véronique a des problèmes au travail. Alors qu'elle a aidé une jeune stagiaire handicapée à être embauchée, elle s'est retournée contre elle. La jeune employée a même témoigné en la défaveur de Véronique qui se sent désormais démunie. Véronique ne sait plus comment réagir face à cette trahison et ne comprend pas l'injustice de ne pas être entendue par sa direction.

Blanche, 25 ans, a un lourd passé d'addiction. Après quelques cures elle se retrouve aujourd'hui chez ses parents. Bien qu'ayant arrêté les drogues dures, son comportement addictif se reporte sur d'autres substances (cigarettes, alcool, médicaments). Son père voudrait qu'elle reste à la maison, sa mère voudrait qu'elle retourne en cure. Consciente que ce trouble provient d’événements de son adolescence, Blanche ne veut pas que sa mère paye les consultation pour ne pas lui être redevable.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

