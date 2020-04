Confinement : quand la magie de Disneyland Paris s'invite chez vous

publié le 22/04/2020 à 16:34

Fermé en raison de la pandémie de coronavirus, le parc Disneyland Paris n'a pour autant pas fini de faire rêver petits et grands. Grâce à son site internet "Disneyland Paris à la maison", les fans de Disney auront de quoi occuper leurs journées confinées. Si le parc a fêté ses 28 ans samedi dernier en l'absence des ses nombreux visiteurs habituels, il permet désormais aux admirateurs de Tarzan, Baloo, Ariel ou Elsa de retrouver leurs personnages favoris à travers différents jeux et activités.

Au programme : coloriages, jeux des 7 différences, labyrinthes et devine silhouettes, entre autres... Le site propose également des loisirs créatifs afin de réveiller l'instinct artistiques de ses plus jeunes fans. Grâce à des patrons à découper, coller et assembler, redonnez vie à Daisy, Flash McQueen et Martin, ou encore Monsieur Indestructible.

Mais la magie Disney ne s'arrête pas là, sous forme d'histoire, les vidéos "Il était une fois..." nous renseigne sur le mythique château de La Belle au bois dormant ou encore sur l'iconique Main Streat. En quelques minutes Laurent Cayuela concepteur écrivain à Disneyland, raconte l'histoire et l'origine des lieux les plus emblématiques du parc.

Tutos, fonds d'écran et recettes "made in Disney"

Pour celles et ceux qui souhaitent s'essayer à dessiner Mickey ou Pascal le fidèle acolyte de Raiponce, des tutos vous permettent de mettre vos talents de dessinateurs à l'oeuvre. Et pour ceux qui en ont marre de rester affalé sur le canapé, pourquoi ne pas s'essayer à la "Matadance" avec Timon ?

Mais "Disney à la maison" ce n'est pas que pour les plus jeunes, les grands enfants aussi ont le droit à leur magie. Être en télétravail n'est pas tous les jours marrant, mais avec un fond d'écran ou un espace de travail aux couleurs du parc, c'est un peu plus encourageant.

Bibidi bobidi bou ! Et vos arrière-plans d’appel vidéos (ou fonds d’écran d’ordinateur) deviennent tout de suite plus magiques ➡️ https://t.co/5aCwSCihEE 👇

✨ Sélectionnez l'image souhaitée > cliquez droit > enregistrez l'image sous' et téléchargez votre fond d'écran magique pic.twitter.com/GgwfrvleC0 — Disneyland Paris (@DisneylandParis) April 17, 2020

Et le parc n'a pas oublié les plus gourmandes de ses fans, le site met en ligne les recettes de ses aliments phares, habituellement servis uniquement dans les restaurants à thème du parc. Si vous n'avez pas eu l'occasion de goûter au Mille-feuilles de banane plantain du Captain Jack's, alors c'est le moment d'en profiter. Et pour se remémorer les souvenirs des restaurants Plaza Garden ou Inventions, les recettes de la salade de lentilles de corail et le fameux "Carrot Cake" sont également à portée de mains.