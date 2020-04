Confinement : 12 séries à absolument découvrir ou rattraper en avril et mai

publié le 22/04/2020 à 09:04

Vos écrans sont plus que jamais devenus vos fenêtres sur le monde. Mais il n'y a rien de pire que de perdre son temps en regardant encore et toujours cette série doudou que l'on connaît par cœur ou une série médiocre.

Afin de mettre un vent de fraîcheur sur votre liste de visionnage, nous avons sélectionné une dizaine de séries très récentes ou qui s'apprêtent à être diffusées. Vous pourrez les suivre traditionnellement à la télévision ou sur les services de streaming qui se multiplient dernièrement. Vous n'aurez pas 10 saisons à rattraper pour vous plonger la tête la première dans ces univers et vous pourrez vous gargariser d'être à la page une fois le déconfinement enclenché.

Humour, drame, téléréalité, politique, science-fiction... Voici les séries du printemps qui ont fait palpiter nos cœurs de téléspectateurs.

Les séries à voir en avril et mai

> HOLLYWOOD ' Bande-annonce officielle VF ' Netflix France Date : 21/04/2020

1. Hollywood (à partir du 1 mai 2020 sur Netflix)

Nouvelle création du pape des séries télé, Ryan Murphy (American Horror Story, American Crime Story, Glee, Nip/Tuck), hollywood nous plonge dans la vie des stars de cinéma, des producteurs et de la jeunesse qui rêve de gloire dans l'Amérique des années 40. On retrouve dans cette nouvelle création certains de ses acteurs fétiches comme Darren Criss (Glee et récompensé pour son rôle dans ACS: Versace), Dylan McDermott (AHS) ou David Corenswet (The Politician). D'autres grands noms se joindront au spectacle comme Jim Parsons (la star incontestée de The Big Bang Theory), Queen Latifah, Patti PuPone ou Holland Taylor. Ryan Murphy explore ici les coulisses de l'Âge d'or d'Hollywood avec une réflexion toute particulière (et familière) sur la sexualité, le racisme ou le sexisme.

2. Parlement (saison 1 à retrouver en intégralité sur france.tv)

Les institutions européennes ne vont pas rêver grand monde, il faut bien le reconnaître. Alors une série qui se déroulerait exclusivement ou presque dans les couloirs du soporifique et technocratique Parlement européen aurait bien du mal à vous fasciner. Et pourtant ! Parlement parvient par son humour ciselé à nous emporter. Vous suivrez ainsi les aventures rocambolesques de Xavier Lacaille, un tout nouvel assistant parlementaire. Et même que vous apprendrez deux ou trois choses en chemin.

3. Mrs America (saison 1 à retrouver en intégralité sur Canal+)

Voilà un casting de cinéma pour cette mini-série : Cate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson, Uzo Aduba, Elizabeth Banks... Le sujet est on ne peut plus contemporain puisqu'il s'agit d'une mini-série sur les luttes féministes. Mrs. America dresse à contre-courant le portrait d'une bourgeoise anti-féministe et conservatrice qui a œuvré dans les années 70 contre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes : Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Une bataille rangée politique et philosophique entre femmes sur 9 épisodes.

4. Why Women Kill (saison 1 à retrouver en ce moment sur M6)

Voici la nouvelle création de Marc Cherry, le créateur de Desperate Housewives. Dans Why Women Kill on retrouve cette vie bien rangée et acidulée d'épouses américaines qui a fait le succès de Desperate Housewives. La première saison croise trois parcours de femmes évoluant dans trois époques différentes. Une femme parfaite mais soumise des années 60 (Ginnifer Goodwin) qui découvre l'adultère de son mari, une femme mondaine (Lucy Liu) des années 80 confrontée à l'homosexualité de son époux et une femme d'aujourd'hui (Kirby Howell-Baptiste) vivant une union libre branlante.

> Unorthodox ' Bande-annonce principale VF ' Netflix France Date : 21/04/2020

5. Unorthodox (Netflix, actuellement disponible)

L'histoire vraie glaçante, angoissante, émouvante et lumineuse de Deborah Feldman, une toute jeune femme mariée de force dans une communauté juive ultra-orthodoxe américaine. Unorthodox mêle avec puissance et délicatesse les impératifs familiaux, le conservatisme, les secrets et les émotions pour raconter les difficultés d'un déracinement volontaire, nécessaire. Un récit haletant et juste mais préparez tout de même quelques mouchoirs.



6. Run (HBO, saison 1 en cours diffusée sur OCS)

Domhnall Gleeson (Harry Potter, Star Wars) et la non moins talentueuse Merritt Wever (Unbelievable, The Walking Dead, Nurse Jackie) sont les deux stars de cette série qui sort de l'esprit brillant de Vicky Jones, la collaboratrice de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) que l'on retrouve comme actrice dans cette série HBO. Le pitch de cette série est à la fois simple mais aussi extrêmement intriguant. Deux ex de l'université ont fait un pacte qui se réalise 17 ans après : si l'un d'eux envoie un texto à l'autre en lui disant simplement "run" et que l'autre répond la même chose, alors ils quitteront brusquement leurs vies bien rangées pour se retrouver dans la principale gare de New York.



7. Westworld (HBO, saison 1, 2 et 3 en cours sur OCS)

Les robots de Westworld vont le plaisir des amateurs de science-fiction depuis quelques années. Un scénario incroyablement complexe avec de nombreux niveaux de lecture et une grande inventivité. Ce printemps est marqué par la sortie de la saison 3 de cette très belle création de HBO que nous vous conseillons de découvrir ou de reprendre si vous aviez abandonné. Le confinement vous offrira la tranquillité nécessaire pour vous plonger (avec concentration) dans la série et si vous êtes perdu, notre podcast RTL Pop Culture vient analyser avec vous chaque épisode pour apporter un peu de clarté dans ce scénario tentaculaire.



8. Devils (Sky, saison 1 disponible sur OCS)

Voici votre thriller financier du moment. Idéal pour accompagner l'effondrement du cours du baril de brut et les bourses mondiales. Vous y retrouverez Patrick Dempsey dans le monde merveilleusement cruel des financiers millionnaires. Trahisons et guerre économique au programme.

> Killing Eve ' BBC Three Trailer Date : 21/04/2020

9. Killing Eve (BBC, 3 saisons disponibles sur Canal+)

Killing Eve n'est pas une toute nouvelle série puisque les fans attendent déjà avec impatience la saison 4. Il s'agit néanmoins de l'une des grandes séries du moment et il serait vraiment dommage de passer à côté de cette incroyable course-poursuite. Une traque entre l'agent du MI5 (le renseignement intérieur britannique) Eve Polastri (Sandra Oh) et une tueuse professionnelle de grand talent surnommée Villanelle (Jodie Comer). Une création de Phoebe Waller-Bridge qui montre que son talent va bien plus loin que la comédie Fleabag (que nous vous conseillons chaleureusement aussi). Killing Eve n'a pas volé ses récompenses ces dernières années, croyez-nous.



10. Servant (saison 1 disponible sur Apple TV+)

Envie d'étrange et de frissons ? Le réalisateur M. Night Shyamalan (Sixième Sens, Incassable, Signes) est là pour vous ! Dorothy est une jeune mère et journaliste pimpante traumatisée par la mort de son nouveau-né Jericho. Pour sortir Dorothy de sa dépression, ses proches lui confient une poupée plus vraie que nature de son fils. La thérapie semble cependant aller trop loin quand une jeune nounou étrange est engagée s'occuper de Jericho comme si c'était un vrai bébé... Un huis-clos fascinant avec Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint (oui le Ron de Harry Potter qu'on avait perdu de vue).



11. Le Bureau des Légendes (saison 5 disponible sur Canal+)

Voilà la série française que le monde nous envie, notre 24 heures chrono à la française. Bien sûr, la série d'espionnage est loin d'être nouvelle là aussi mais une toute nouvelle saison vient de commencer. L'occasion de retrouver Malotru et toutes les autres Légendes du renseignement français dans ce scénario en poupées russes qui ne cesse de nous surprendre. Jacques Audiard et Mathieu Kassovitz font partie des réalisateurs de cette 5e saison et Louis Garrel a rejoint la distribution.



12. Terrace House (Netflix et Facebook)

Voilà une télé-réalité qui ne ressemble à aucune autre. Et pour cause : elle est japonaise. Véritable phénomène mondial grâce à sa distribution par Netflix, Terrace House vous plonge dans l'intimité d'une collocation de beaux jeunes gens en quête d'amour. Ici, pas de confessionnal, de défis, d'éliminations ou de kékés en maillot de bain. La maison de rêve est ouverte, les candidats lancent leurs carrières et les téléspectateurs peuvent observer leurs interactions sentimentales à 1.000 lieues de nos réflexes occidentaux. Des présentateurs-spectateurs viendront lever le voile sur ces zones d'ombres. La dernière saison tokyoïte offre des moments particulièrement savoureux dont des disputes homériques.