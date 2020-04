Confinement : Le télétravail "prendra de l’ampleur", estime Pénicaud sur RTL

publié le 20/04/2020 à 10:02

Depuis plusieurs semaines, des millions de Français sont contraints au télétravail par l’épidémie de Covid-19. Les entreprises se sont ainsi organisées afin de pouvoir fonctionner avec des employés situés en dehors des locaux, si bien que se pose la question d’une pérennisation, en partie, du télétravail, notamment en sortie de confinement.

"Dans les ordonnances de 2017, j’avais introduit le droit au télétravail", a rappelé sur RTL la ministre du Travail Muriel Pénicaud, lundi 20 avril.

Le fait d’avoir un salarié sur quatre dans le privé en télétravail "va changer le rapport au travail", pense Muriel Pénicaud. Cette période de télétravail forcée "questionne l’utilité de certains déplacements, la ‘réunionite’ qu’on a parfois, des modalités de travail qui sont pesantes, le temps des transports".

L'organisation du travail "va être bousculée"

"Ça repose beaucoup de questions", estime la ministre qui parle d’un mix possible entre télétravail et travail présentiel. Murile Pénicaud rappelle en ce sens que la reprise se fera plutôt avec de rotations d’équipes. Elle annonce également la mise en place d’un groupe de travail. "Le rapport au travail va être lui aussi bousculé, et l’organisation du travail va aussi être bousculée par cette période, par l’expérience que nous aurons tous vécue pendant quelques semaines", avance-t-elle.

"Je crois que ça prendra de l’ampleur. C’est aussi un mode de vie. On sait qu’en terme d’efficacité, c’est grand", assure Muriel Pénicaud. Cette dernière fait valoir que "télétravail, ça ne veut pas dire être isolé", et plaide ainsi pour les espaces de "coworking" près de chez soi "sans les temps de transports", qui permettent de travailler avec d'autres salariés de diverses entreprises pour maintenir un lien social au travail.