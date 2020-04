publié le 27/04/2020 à 09:28

Avec le retour des beaux-jours, au moins sur la moitié nord du pays, la gendarmerie a-t-elle constaté un relâchement en matière de confinement ? Pas forcément en zone gendarmerie, assure la lieutenante-colonelle Maddy Scheurer, porte-parole de la gendarmerie nationale, précisant que 60 à 65.000 personnes sont mobilisées sur le terrain tous les jours.

"Ce que la gendarmerie a pu constater, ce weekend, c'est une baisse du nombre de flux de gens qui voulaient circuler et ça on le mesure notamment sur les barrières de péages", explique-t-elle.

Les gendarmes ont réalisé plus de 9 millions de contrôles depuis le début du confinement et on dressé "autour de 70.000" contraventions. "On a un taux de verbalisation qui est autour de 4%", affirme Maddy Scheurer. "On est sur un comportement globalement raisonnable de la part des Français, mais il y a toujours des gens qui essaient de sortir sur de mauvais prétextes."

"C'est très compliqué de contrôler"

Les images de Montmartre notamment, à Paris, ont fait réagir ces derniers jours. On va vu le bien nommé DJ Disco-Balcon... et plusieurs dizaines de personnes qui dansaient dans la rue. Ce matin, à l'antenne de RTL, une femme de Normandie confiait, sans gêne, quitter son appartement pour passer une semaine au bord de la mer… Mais la lieutenante-colonelle se veut rassurante, "on ne peut pas exclure que certaines personnes aient réussi à passer", mais globalement "les flux diminuent".

"C'est très compliqué de contrôler, chaque personne arrive avec une situation, qui évidemment est individuelle, et les gendarmes ont assez peu de temps pour comprendre au moment où ils réalisent leur contrôle", explique-t-elle. Les contrôles peuvent d'ailleurs créer des tensions et des violences, "physiques ou verbales". "Elles sont en augmentation à notre encontre, on mesure le taux à 73%", détaille la lieutenante. Entre l'arrivée des beaux jours et la perspective du 11 mai, qui se rapproche, les choses peuvent devenir compliquées.

Concernant les violences intrafamilales, "nous enregistrons un nombre d'interventions qui est en augmentation de 69%", regrette Maddy Scheurer, assurant que la gendarmerie se montre proactive concernant ces questions. Les cambriolages eux sont en diminution, en zone gendarmerie.