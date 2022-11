Coupe du Monde 2001 : quand un match de qualification finissait sur l'incroyable score de 31 à 0

ON VOUS EN REPARLE - Ce score incroyable d'un match de foot Australie - Samoa américaines

Ce 11 avril 2001, l'Australie joue contre les Samoa américaines, un territoire étasunien du Pacifique. C'est un match de qualification de la zone Océanie, pour la Coupe du monde 2002 et c'est la déroute pour les Samoans dès la première mi-temps avec 16 buts déjà encaissés.

Au total, 31 buts à zéro, soit un but toutes les trois minutes en moyenne. Le journal britannique The Daily Telegraph titrait "Le foot international a été réduit à une farce". C'est à l’époque le match professionnel avec le score le plus élevé au monde…

Autre record avec cette rencontre : le buteur star, l’Australien Archie Thompson, décroche celui de meilleur buteur en un match avec 13 buts marqués.

D’ailleurs, il y a tellement de buts que l’arbitre en a noté 32 au départ. Il doit tout recompter pour se rendre compte de son erreur. Il s'agit d'ailleurs de l’arbitre français Ronan Leaustic, affilié à la Fédération tahitienne, devenu haut-fonctionnaire et actuel sous-préfet d'Arcachon.

En 2015, sort un documentaire sur les footballeurs samoans, Une équipe de rêve. Le gardien de but Nicky Salapu évoque ce match maudit : "J’aimerais revenir en arrière et rejouer contre l’Australie, malheureusement on ne peut rien y changer. Ça restera longtemps dans les annales. C’est vraiment embarrassant".

Dans le documentaire, on voit les Samoans s’entraîner dur pour dépasser la honte et remonter la pente… Désormais, les îles Samoa américaines sont 188ème au classement FIFA sur 211.

Mais au-delà du record, cette victoire a fait avancer le monde du foot. L’Australie a un argument de poids pour enfin pouvoir quitter la zone Océanie pour les matchs de qualification du Mondial et intégrer celle de l’Asie, plus avantageuse. Depuis, l’Australie a des adversaires à sa taille !

