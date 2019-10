Comment le matelas est devenu l'un des déchets les mieux recyclés de France

publié le 04/10/2019 à 06:00

Que faire des 3 millions et demi de matelas qui sont jetés chaque année sur les trottoirs ou apportés dans les déchetteries ? Une filière de recyclage a été mise en place et elle marche très bien. Nos vieux matelas ont une vie après nous, et parfois même surprenante. Il y a 10 ans, ils finissaient tous à la décharge, et pourrissaient sous terre. Désormais, une filière de collecte et recyclage a été mise en place.

Aujourd'hui elle permet de récupérer entre 70 et 80% de matelas. Il y a 7 sites de démantèlement, où les matières sont d'abord séparées. Ensuite, le métal des ressorts sert à refaire du métal, fer à béton. Le textile, le coton, la laine deviennent des isolants pour les maisons. Et le latex, c'est le plus surprenant, le numéro un du recyclage Recly matelas en fait des tapis pour vaches, dans les étables, des tapis souples. Les vaches adorent.

Donc on peut dormir tranquille, les vaches aussi, nos matelas ont une deuxième vie. Si vous voulez changer, que faire de son votre matelas ? Si vous avez un service d'encombrants dans votre ville, vous le mettez sur le trottoir ; la ville les récupère et les envoie dans les centres de recyclage. Sinon, le mieux c'est la déchetterie. Certaines enseignes proposent de les récupérer, mais ce n'est pas encore systématique.

En tout cas C'est l'un des déchets les mieux recyclés en France. Rappelons que les médecins conseillent de ne pas garder un matelas plus de dix ans. Il faut changer. Des études ont montré que sur un matelas neuf, le sommeil est beaucoup plus réparateur, plus profond. Une expérience faite même avec des étudiants a montré qu'ils gagnaient une demie heure de sommeil chaque nuit.