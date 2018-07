Prix, matière, durée de vie : comment bien choisir son matelas

publié le 26/04/2016 à 14:31

Il est impératif de bien choisir son matelas, et UFC-Que Choisir a publié une grand enquête en ce sens. Ainsi il semble bien que les matelas en mousse dominent le marché en terme de ventes, mais les différents tests réalisés montrent que les matelas à ressorts prennent l'avantage en terme de qualité. Ceci dit, pour tirer le meilleur d'un matelas un ressort, il faut avoir aussi un sommier à ressorts. Une combinaison qui offre le plus de confort selon les tests du magazine.



Le prix n'est pas un critère ultime de qualité, ainsi "des matelas à moins de 700 euros s'en sortent très très bien", selon Arnaud de Blauwe, d'UFC-Que Choisir. De plus, le matelas est un produit qui bénéficie de beaucoup de promotions, qui font baisser les prix de manière significative. De plus, il ne faut pas hésiter à tester les matelas en s'allongeant dessus. Souplesse, fermeté et soutien sont les critères à retenir pour bien choisir son matelas. De plus, la plupart des tests révèle qu'au bout de 8 ou 10 ans, les matelas sont encore en bon état. Pas besoin de les changer systématiquement.