Vacances d’été : 3 questions sur les "clean walk"

Vous les voyez de plus en plus : les bouteilles en plastiques sur un chemin de randonné, les mégots sur la plage, les canettes dans la rue ... Tous ces déchets sont responsables de la dégradation de l'environnement.

Si la meilleure des choses à faire serait de ne plus jeter ses déchets dans la nature et de recycler un maximum, certains ont décidé de faire plus. Équipés de sacs-poubelle et de gants, ils arpentent les rues, les plages et les sentiers, ramassant ces déchets et les triant pour qu'ils soient recyclés ou jetés au bon endroit. On appelle cela une "clean wakl" ou "marche propre". Seul ou en groupe, le but est de ramasser un maximum de déchets et de sensibiliser à la pollution quotidienne.

De nombreux influenceurs s'y sont également mis, réunissant des foules très efficaces et sensibilisant à l'impact environnemental d'un simple mégot jeté dans un caniveau. Le résultat est impressionnant. En une après midi, plusieurs tonnes de déchets peuvent être ramassées. Pourquoi ne pas profiter des congés estivaux pour participer à une "clean walk"?

Comment organiser ou participer à une "clean walk" ?

Il n'y a pas de règles pour nettoyer votre environnement. Des sacs-poubelles, des gants, de l'huile de coude et de la bonne humeur suffisent. Vous pouvez par exemple organiser une "clean walk" avec votre entourage. Il vous suffit de vous renseigner à l'avance sur le meilleur endroit où apporter les déchets que vous aurez ramassés pour qu'ils soient traités le mieux possible.

Certaines plateformes facilitent tout de même la tâche des "clean walkers" : Cleanwakl.org, Red Touch Croix Rouge, Cleanwalkers ... Vous pouvez y organiser une "clean walk" ou en rejoindre une déjà organisée.

Vous pouvez également trouver des guides pour vous organiser au mieux. On y apprend par exemple qu'il est possible de contacter les mairies pour obtenir de l'aide, comme être fourni en gants et en sac-poubelle. Des conseils sont également donnés pour que l'événement organisé soit partagé le plus possible sur les réseaux sociaux.

Où organiser une clean walk ?

Vous pouvez organiser ce genre d'événement où vous le souhaitez tant qu'il s'agit de lieux publics. Villes, villages, forêts, plages ... tout est possible. Attention aux bords de route, car bien qu'ils soient jonchés de déchets à longueur d'année, la circulation rend la "clean walk" dangereuse.

Vous n'avez pas besoin d'aller loin de chez vous. Il vous suffit de sortir et de regarder attentivement le sol devant chez vous pour vous rendre compte que ce genre d'action est utile peu importe ou vous aller.

Ramasser les déchets d'une plage est également une très bonne idée pour passer une journée dans un endroit agréable, mais aussi éviter que les déchets finissent dans la mer ou l'océan, où il sera quasiment impossible de les récupérer. Selon le site cleanwalk.org, "20 milliards de tonnes de déchets sont déversées chaque année dans les océans" qui tuent chaque année 1,5 million d'animaux et "5 grammes de plastique sont ingérés par un individu moyen chaque semaine, l'équivalent d'une carte de crédit."

Quel est l'impact d'une clean walk ?

Quand on se lance dans une "clean walk", on peut vite être désespéré face à l'ampleur du travail à accomplir. Pour être clair, vous n'arriverez pas à dépolluer totalement votre quartier en une journée. Mais les marches déjà organisées ont montré une chose : en une journée, des dizaines de sacs peuvent être replis. Le résultat final est donc très satisfaisant.



De plus, chaque mégot, chaque bouteille, chaque canette représente un pas de plus vers le point de non-retour du changement climatique. Par exemple, un mégot métra deux ans à se décomposer, dégageant dans la nature les produits toxiques qu'il contient ainsi que des micros plastiques. Même chose pour un chewing-gum, qui aura besoin de 5 ans avant de disparaitre. Une boite de conserve, qui est recyclable, métra entre 10 et 100 ans avant de se décomposer, une bouteille en plastique entre 100 et 1.000 ans et un morceau de polystyrène 1.000 ans.

