Changer de vie à 50 ans

publié le 07/05/2020 à 02:01

Christiane n'acceptait pas de vieillir. Elle ne voyait pas l'utilité de vivre vieux. Mais grâce au confinement, elle a parlé pour la première fois de cette angoisse à un thérapeute et cette angoisse est en train de passer au second plan. A 87 ans, elle a retrouvé la joie de vivre malgré son arthrose.

Olivier connait aussi le problème de l'arthrose et souhaitait soutenir Christiane.

Laurence est dans une période très bousculée. Elle vient de quitter son mari et s'est réorientée professionnellement depuis un an. Elle sentait qu'elle en avait besoin de ces changements. Encore marquée par son adoption lorsqu'elle avait 6 ans, Laurence se demande si ses choix sont raisonnables ou dictés par ce qu'elle a vécu enfant.

Pierre vit très mal son confinement. Il n'est pas au même endroit que sa compagne, sortir lui fait peur et il est seul. Abstinent depuis 2017, il commence à racheter un peu d'alcool. Il a peur de replonger.

Le mari de Josette est atteint de la maladie de Parkinson. Son traitement à base de dopamine a provoqué chez lui une hypersexualité. Une période très difficile à vivre pour Josette, surtout que cela a duré pendant plusieurs dizaines d'années. Son mari est aujourd'hui en EHPAD et Josette se sent libérée.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



