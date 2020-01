Garde alternée: apaiser le dialogue entre parents

publié le 14/01/2020 à 01:20

Rémi a réussi à avoir la garde alternée de ses enfants après avoir fait appel. Après un divorce quelque peu conflictuel, il est soulagé. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas eu la garde et le vivait comme une injustice. Maintenant que la situation est rétablie, Rémi souhaite apaiser les tensions avec son ex-femme pour le bien de leurs enfants. Comment mettre de côté les différends passés pour retrouver une communication plus sereine.

Laura a vécu deux ruptures douloureuses coup sur coup. La première avec le père de son enfant et la seconde avec l'homme qu'elle avait rencontré depuis. Ces ruptures, elle les a subies Ce sont ses compagnons qui l'ont quittée. Laura se demande si c'est elle qui a un souci.

Evelyne a travaillé de façon intense pendant un trentaine d'années. Tout se passait très bien. Mais un jour, sa famille a fait faillite. Depuis, elle se restreint et fait très attention aux finances. A l'inverse, son mari vit avec le même train de vie qu'avant. Evelyne semble fatiguée par cette situation.

Muriel a perdu son mari il y a un peu moins d'un an. Les mois suivants, elle était très occupée. Elle n'a réalisé que tardivement le décès de son mari. Depuis, la vie est plus compliquée et la solitude se fait de plus en plus sentir pour Muriel.

Anne-Marie a eu la même sensation mais a réussi à casser cette solitude.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook