publié le 31/08/2017 à 13:12

Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin a salué jeudi 31 août les ordonnances sur le Code du travail présentées par le gouvernement, jugeant la réforme élaborée par l'exécutif "particulièrement pragmatique". "Sur le champ social, beaucoup de nos propositions ont été retenues", a déclaré le leader patronal à la sortie d'une réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux à Matignon.



Globalement, François Asselin s'est dit satisfait sur RTL, conscient que cet exercice "de réformer le Code du travail, c'est toujours un équilibre subtil entre les salariés et les patrons". "Par le passé, nous avions été bien souvent douché avec un pas en avant et après deux pas en arrière. Les PME étaient très peu concernées par les réformes en droit du travail, parfois même c'était l'inverse et ça se complexifiait. Et bien là, nous pensons que nous avons été entendu sur pas mal de points, tout en répondant à la juste protection que doivent avoir les salariés. Et nous, ça peut nous pousser à entreprendre", se félicite François Asselin.

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a défendu "une réforme ambitieuse, équilibrée et juste" lors de la présentation de ces ordonnances, lesquelles "se proposent de rattraper les années perdues". De son côté, la CGT a exprimé son mécontentement à la sortie de Matignon. "Toutes les craintes que nous avions sont confirmées et la crainte supplémentaire c'est évident et c'est écrit: c'est la fin du contrat de travail", a estimé Philippe Martinez.