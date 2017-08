publié le 31/08/2017 à 11:03

Le secret autour des ordonnances qui permettront de réformer le Code du travail est levé, ce jeudi 31 août. Avancée sociale majeure" pour le premier ministre, "coup d'État social" pour ses opposants. Premier grand chantier du mandat Macron, cette réforme sera basée sur cinq ordonnances.



Quels seront le plancher et le plafond des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ? Jusqu'à quel seuil d'effectifs les entreprises pourront-elles négocier avec des élus non mandatés par un syndicat ? Les employeurs pourront-ils faire valider un accord minoritaire par référendum ? Quels seront les nouveaux délais pour saisir les prud'hommes après un licenciement ?

Avant la prise de parole pour dévoiler l'orientation prise par le gouvernement, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud ont reçu les partenaires sociaux aux alentours de 10 heures. "La réforme que nous présenterons jeudi est une avancée sociale majeure", a expliqué le Premier ministre, qui a ajouté que son objectif était d'apporter "souplesse", "sécurité" et "simplicité" aux salariés et aux entreprises, et faire "disparaître le chômage de masse".

Suivez en direct la présentation des ordonnances

12h - Le troisième grand thème, celui de l'articulation entre accords de branches et d'entreprises, a fait moins d'étincelles que prévu. Alors que le programme d'Emmanuel Macron annonçait la primauté des accords d'entreprise, dans la continuité de la loi El Khomri, les syndicats et le patronat des PME ont obtenu de préserver le rôle de la branche professionnelle. Les ordonnances prévoient trois niveaux. Sur les minima conventionnels, les classifications et l'égalité professionnelle par exemple, les secteurs d'activité conserveront la primauté. Ils se verront aussi confier la régulation des contrats courts (CDI de chantier, caractéristiques des CDD).



11h28 - L'autre pomme de discorde concerne une série de mesures qui touchent aux licenciements : plafonnement des dommages et intérêts prud'homaux, harmonisation et réduction des délais de recours, passage à un périmètre national pour apprécier les difficultés économiques des multinationales qui licencient en France... Toutes ces mesures ont déjà été confirmées aux partenaires sociaux, mais les différents curseurs (plancher, plafond, délais...) restent à fixer.



11h03 - Le thème qui a causé le plus de frictions est celui du dialogue social dans les entreprises. Deux mesures hérissent les syndicats. La première est déjà actée : la fusion des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, CE et CHSCT), avec la possibilité, par accord, de donner à l'instance fusionnée le pouvoir de négocier avec l'employeur. La deuxième est encore à arbitrer : la possibilité pour les PME dépourvues de délégué syndical de négocier avec un délégué du personnel non mandaté par un syndicat. Si cette mesure semble actée jusqu'à 50 salariés, le gouvernement laisse planer le doute sur le sort réservé aux entreprises de 50 à 300 salariés.