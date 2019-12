Climat : qu'est-ce que le point de bascule ?

On refait la planète du 08 décembre 2019

publié le 08/12/2019 à 22:12

Les Anglo-saxons appellent cela le "tipping point", le point de bascule, ce moment-clé où une société peut évoluer de façon radicale, grâce aux comportements de quelques-uns. Et si, en matière d'écologie, on était tout près de ce "tipping point" ?

Il est évidemment trop tôt pour en arriver à cette conclusion, mais des signes encourageants montrent qu'il est en train de se passer quelque chose, notamment du côté des entreprises. Élisabeth Laville est la fondatrice d'Utopies, un groupe de réflexion et de conseil sur la transition environnementale. Elle publie Marques positives chez Pearson (344 pages, 35 euros) et a signé dans Le Monde, une tribune qui - malgré toutes les mauvaises nouvelles - redonne un peu d'espoir.

Nous serions tout proches de ce fameux "tipping point" en matière de comportements vertueux. "Il y a un éditorialiste américain, Malcolm Gladwell qui publié le roman The Tipping Point, qui explique qu'il y a un seuil de bascule, que lui situe entre 10 et 15% à partir duquel la norme sociale change et au fond la minorité pro-active ou militante entraîne la majorité silencieuse", explique-t-elle au micro de RTL.

"Pour moi, le changement de la norme sociale est en train de se produire (...) c'est le moment où vous voyez même dans votre entourage, que les gens continuent de faire ce qu'ils faisaient avant, mais ils ont conscience de manière croissante que cela ne va plus être possible", poursuit Élisabeth Laville.