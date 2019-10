publié le 07/10/2019 à 04:52

Les éleveurs de vaches vont pouvoir vendre les tonnes de carbone qu'ils auront réussi à économiser. Si leurs bêtes rotent un peu moins, ils vont gagner de l'argent grâce au "label bas carbone" créé par le gouvernement. L'objectif est de récompenser les entreprises ou les secteurs qui agissent contre le réchauffement climatique.

Concrètement un éleveur de vaches qui prend des mesures pour réduire ses émissions de CO2 va pouvoir vendre des tonnes de carbone pourquoi pas à Air France ou à Total, donc a des entreprises qui polluent et qui, elles, cherchent à compenser leur pollution.

La première année, l'éleveur va faire son bilan carbone et calculera combien sa ferme, ses vaches, son tracteur et autres émettent de gaz par an. Pour se faire, une société spécialisée l'aidera et lui donnera des conseils afin de s'améliorer. Pour réduire ses émissions, l'agriculteur pourra planter des haies qui stockent le carbone, nourrir ses vaches autrement ou encore produire lui-même ses protéines au lieu d'acheter du soja importé. En mettant en place ces mesures, s'il dispose d'une ferme laitière moyenne de 60 vaches, il va réduire ses émissions de 50 tonnes par an et les vendre.

Il existe déjà un marché du carbone en Europe

En Europe, il existe déjà un marché du carbone pour les grosses industries. Celles qui réduisent leur pollution vendent des tonnes de carbone à celles qui ne font rien ou qui veulent se racheter. En ce moment, la tonne de carbone s'échange à 26 euros. Si on reprend l'exemple de notre éleveur, avec 50 tonnes d'émissions économisées il pourra gagner 1.300 euros par an.

C'est l'État qui valide la méthode de calcul en attribuant "un label bas carbone". La filière bovine est la première a l'avoir obtenu. Mais d'autres secteurs vont pouvoir se lancer en France comme les PME du bâtiment qui proposeraient des isolants en paille ou une compagnie de bus qui ferait rouler ses véhicules a l'hydrogène.