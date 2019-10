Pourquoi le prix du chocolat va nettement augmenter

publié le 01/10/2019 à 04:57

C'est la journée mondiale du chocolat ce mardi 1er octobre. Que ferait-on sans chocolat ? Et bien il va falloir s'attendre à une hausse des prix dans les semaines qui viennent, car la production ne va pas fort. Dans les plantations, les cacaoyers sont fatigués et les industriels du chocolat eux-mêmes reconnaissent qu'il y a urgence à revenir à une production plus écologique.

On parle toujours de l'huile de palme responsable de la déforestation en Indonésie, de la culture du soja qui détruit l'Amazonie, mais le chocolat aussi a contribué a raser une grand partie de la forêt en Afrique. En Côte d'Ivoire, 90% de la forêt a disparu en 50 ans. À la place, on produit du cacao et les plantations sont à bout de souffle. On a dopé les cacaoyers aux engrais pour produire toujours plus. Ils sont aussi aujourd'hui attaqués par un virus, le sida du cacao, qui n'a aucun traitement.

Il faut donc arracher les arbres. En Côte d'Ivoire et au Ghana, les deux plus gros producteurs mondiaux de cacao, 500.000 hectares vont être arrachés. C'est comme si on coupait toute la forêt corse. Il faut ajouter à cela une sécheresse terrible en Côte d'ivoire et cela conduit à une production en baisse alors que la consommation mondiale continue d'augmenter.

Le prix des tablettes devrait augmenter de "30 à 40 centimes" dans les prochaine semaines

Les Chinois, notamment, adorent le chocolat donc les cours flambent. D'ailleurs selon la Confédération des chocolatiers de France, le prix des tablettes devrait augmenter de "30 à 40 centimes" dans les prochaine semaines. Il y a donc urgence à produire autrement. Les géants du chocolat eux même le reconnaissent. Ils ont promis de mettre en place des stratégies pour lutter contre la déforestation. Il souhaitent replanter autrement et réduire les engrais chimiques qui ont empoisonné les sols. C'est encore loin d'être parfait mais vous pouvez retrouver un classement de l'ONG Migthy earth avec le noms des marques qui ont fait des efforts et celles qui n'en font aucun.