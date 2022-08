INVITÉ RTL - Réchauffement climatique : "la fête est finie", argue Fabien Roussel

Fabien Roussel veut prendre à bras-le-corps le sujet du réchauffement climatique. Face à ses conséquences désastreuses - intempéries en Corse, incendies et sécheresse -, "il y a besoin d'investissement massif, de liquidité... pour éviter que cela n'empire", plaide le député du Nord et secrétaire national du PCF, au micro de RTL jeudi 25 août. "Or aujourd'hui ce n'est pas le cas. L'argent est entre les mains de quelques centaines de grandes fortunes."

Il déplore que "les riches n'ont jamais vu autant leurs impôts baisser que depuis 5 ans (...) Nous sommes riches (la France en termes de PIB) sauf que les Français n'en voient pas la couleur."

Pour le député, "la fête est finie". Il va ainsi proposer à l'Assemblée la mise en place de taxes exceptionnelles pour les deux prochaines années : un impôt sur la fortune exceptionnel, une hausse de l'impôt sur les bénéfices des multinationales, des taxes sur les dividendes et la spéculation boursière... "Ce ne sont pas les caristes, les caissières et les Smicards qui doivent mettre la main à la poche", argue Fabien Roussel.

Ainsi, le candidat malheureux à la présidentielle aspire à "changer de modèle pour répondre aux urgences sociales et climatiques".

