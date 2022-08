INVITÉ RTL - Dérèglement climatique : "Il serait temps de se réveiller", dit Jean-Marc Jancovici

Nous vivons certainement un été de tous les dangers climatiques : sécheresse, orages, incendies records... "Il faut s'habituer", explique ce vendredi sur RTL, Jean-Marc Jancovici, ingénieur consultant en énergie/climat.

"Ce que nous avons vécu cet été n'est malheureusement qu'une étape sur une tendance qui va aller dans la mauvaise direction. (...) Les épisodes de sécheresse et de canicule que nous avons connus cet été vont devenir la norme. C'est malheureusement un avant-goût de ce qui va nous arriver plus tard. Oui, il serait temps de se réveiller", dit-il.

Selon lui, c'est tout notre mode de vie qu'il va falloir repenser tout comme l'aménagement de notre territoire. "Il faut se préparer. On s'est sédentarisé en France. On voit aujourd'hui que le dérèglement du climat fissure les maisons, perturbe l'agriculture, attaque les écosystèmes, etc. Il va falloir que partout, on revoit nos activités pour qu'elles puissent fonctionner.(...) Une bonne partie de l'étalement urbain a consisté à faire des zones mélangées, où il y a à la fois des forêts et des habitations", déplore-t-il.

"Le déni est une réaction extrêmement classique"

L'expert en climat a répondu aux sceptiques ou à ceux qui relativisent en estimant que ce genre de catastrophes naturelles, incendies, orages, sécheresses, ont toujours existé. Les catastrophes "ont toujours existé mais pas avec la même fréquence et la même sévérité", dit-il. "Le déni est une réaction extrêmement classique quand on est un peu désemparé face à quelque chose de nouveau. C'est une réaction assez humaine. Malheureusement il va y avoir de plus en plus ce genre d'épisodes", explique l'expert.

"On ne peut pas revenir en arrière, il y a une inertie dans le système climatique. Il faut absolument anticiper, éviter, prévenir. Il va falloir faire tout ce qu'on peut pour que la situation ne devienne pas franchement insupportable", prévient Jean-Marc Jancovici.

Comme préconisé par le Giec, il explique qu'il faut 5% de baisse de nos émissions de CO2 par an tous les ans. "Il faut se mettre dans l'idée que c'est une révolution", insiste-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info