Eric, tailleur de pierre : "les gestes les plus simples ne sont pas les plus faciles à reproduire"

publié le 22/10/2018 à 08:23

Depuis 35 ans, depuis son apprentissage, Éric taille la pierre, d'un geste précis et assuré. D'ailleurs, ce qui l'a attiré dans ce métier, c'est le travail du geste. " Tailler la pierre, c'est partir d'un bloc et réaliser un ouvrage" explique-t-il. Notre tailleur de pierre restaure des châteaux et des manoirs. Aujourd'hui, il rénove l' Abbaye Saint-sauveur, à Redon. Une abbaye du XVIIème qui se trouve dans un lycée général. Il doit changer toutes les pierres qui sont à remplacer, en prenant soin de noter les techniques déjà employées sur la pierre. Il restaure aussi des églises du XIXème siècle en pierre de tuffeau, de la pierre tendre du Pays de Loire. Il rénove tout ce qui utilise comme matériau, la pierre.



Les techniques de ravalement son diverses pour entretenir la pierre. " Cela va du simple nettoyage, au remplacement de la pierre, avec parfois des techniques régionales" précise notre artisan. Eric reste parfois trois mois, parfois deux ans sur un chantier.



Une tailleuse de pierre de l'atelier Le Dévéhat-Tiffoin. Crédit : Eric Le Dévéhat

Aujourd'hui, ils sont une douzaine dans l'entreprise, des tailleurs de pierre qui travaillent dans l'atelier et des maçons qui sont sur les chantiers pour la pose. " C'est un atout de posséder une bonne vision dans l'espace pour se projeter sur la pièce finie,quant à la partie gestuelle, elle se travaille" précise Eric Le Dévéhat. Mais le travail traditionnel de la pierre ne trompe pas. "C'est le reflet de soi-même, on voit tout-de-suite le résultat", prévient-il. Le tailleur de pierre "participe à l'action de construire et rénover. Ce sont des valeurs d'aujourd'hui, on a le sentiment de participer à quelque chose" conclut fièrement notre artisan. Eric est persuadé que la pierre est un matériau qui a encore de l'avenir, tout en admirant les pierres taillées par nos ancêtres.