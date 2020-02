Quelles sont les villes les plus agréables pour faire du vélo ?

publié le 07/02/2020 à 14:08

Votre ville a-t-elle un "climat vélo excellent" ou un "climat vélo défavorable" ? La fédération des usagers de bicyclette (FUB) a publié jeudi 6 février les résultats de son palmarès des villes cyclables. Résultat : Strasbourg reste un modèle pour les grandes villes, mais se voit challengée par des communes moins peuplées.

Le palmarès a été élaboré sur la base d'un questionnaire mis en ligne entre septembre et novembre dernier. Les cyclistes étaient invités à répondre à une série de 27 questions sur l'environnement et les infrastructures dédiées aux vélos dans leur propre ville.

Au total, l'association a reçu près de 185.000 contributions, mais seules les villes ayant rassemblé plus de 50 réponses ont été comptabilisées dans le résultat final, soit 768. Celles-ci ont ensuite été classées dans l'ordre croissant de leur nombre d'habitants. L'ensemble des résultats est disponible sur le site de la fédération.

À Grenoble, le vélo explose

La ville qui obtient la meilleure note (4,47 sur 6) de l'ensemble du palmarès toutes catégories confondues est avec surprise, la petite ville de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine). En tête de la catégorie des communes de moins de 20.000 habitants, elle dépasse ainsi ses rivales plus peuplées Strasbourg et Grenoble.

Strasbourg arrive en tête des villes de plus de 200.000 habitants avec une note globale de 4,02 sur 6, devant Nantes et Rennes qui détrônent Bordeaux. Cette dernière, à la troisième place en 2017 est désormais à la cinquième place derrière Paris. La capitale est par ailleurs la ville de plus de 200.000 habitants avec la meilleure progression.

Dans la catégorie suivante, des villes entre 100.000 et 200.000 habitants, c'est Grenoble qui arrive à la première place, dépassant même Strasbourg avec une note de 4,12. Dans cette catégorie, elle est aussi la ville qui enregistre la plus forte progression grâce à une politique volontariste dédiée au vélo : depuis 2014, la ville est dirigée par Éric Piolle, maire écologiste. Il briguera un second mandat aux prochaines élections en mars.