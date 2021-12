Pôle emploi : quels seront les nouveaux contrôles des demandeurs d'emploi ?

Le ministère du Travail a établi un objectif clair pour 2022 : augmenter de 25% les contrôles des demandeurs d'emploi par Pôle emploi. Pour Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi qui s'est exprimé chez nos confrères du Parisien, "c'est-à-dire de réaliser 250.000 contrôles, notamment dans les six prochains mois".

Concrètement, les demandeurs d'emploi devront justifier de leurs recherches sur une période plus restreinte, de douze à trois mois. Les sanctions seront prises dès le premier manquement.

Les agents de Pôle Emploi pourront donc agir plus vite et plus efficacement. "Si un agent a préparé un demandeur d'emploi à postuler à une offre et qu'il ne va pas à l'entretien, sans justification, le conseiller peut faire un signalement pour effectuer un contrôle", a ajouté Jean Bassères. Mais il se défend de ne réaliser ces contrôles que pour "faire baisser les statistiques" à l'approche de l'élection présidentielle de 2022.

Enfin, il révèle qu'une grande partie des contrôles sera réalisée aléatoirement.