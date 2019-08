Chicandier raconte sa nostalgie des bars de quartier

publié le 07/08/2019 à 11:43

On en fait des caisses sur les pandas, les rhinocéros blancs, les ours polaires, les garagistes honnêtes, les assureurs honnêtes, les femmes fontaines au service des pompiers, les ados qui sont capables d'écrire plus de trois mots sans faire de faute d'orthographe... Bref toutes ces espèces en voie de disparition mais désolé, si je devais casser mon PEL ce serait pour sauver les bars de quartier.

L'ambiance des bars de quartier, c'est une partie de nous tous. Il y a toujours deux mecs au comptoir qui ne parlent pas, ils ont une fraise à la place du nez, sur laquelle est dessinée le parcours du Tour de France. Parfois le silence est rompu par l'un d'eux qui soupire "façon les Chinois..." Et l'autre qui répond : "Il y a plus de saison".

Il y a une femme aussi, sans âge, qui boit une mousse à 7 heures du matin, version moderne de la buveuse d'absinthe. Il y a le mec en costard, qui lit son journal en regardant sa montre toutes les deux minutes. Il y a une camionnette garée devant qui emmerde tout le monde.

Le bar de quartier a un rôle social essentiel. Il accueille les recalés du travail, du bonheur conjugal, du grand capital , les sans-amis, les sans-avenir, les sans-famille... Dans ce monde où tout va trop vite, un vieux bar, c'est un refuge où tout va trop lentement.