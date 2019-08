Chicandier prend soin de son cœur... et se calme

publié le 20/08/2019 à 08:15

Je suis détendu. J'ai vu mon cardiologue hier, au bois de Boulogne, il m'a dit que j'allais me faire péter une coronaire à force de beugler comme un veau. Du coup, je la joue nettement plus calme. Et ça va mal se terminer tout ça. Un jour, tu verras que j'irai à l’île de Ré avec mon Colas, et on se caressera la mandoline pendant que Luchini nous récitera les fables de La Fontaine.

Avant, j'étais bien moi, gentiment alcoolique et violent. Paris est en train de me saccager. Mais aujourd'hui, je veux parler des grands moments de détente en entreprise. Ce qui compte, ce n'est pas de bosser. Ce sont les merveilleux instants de glande.

Déjà le lundi matin. On passe de bureau en bureau. "Ah oui, Martine ? Ta fille de sept ans fait du poney ? Non non vas-y, c'est passionnant. Et ton mari Christian a commencé à monter la cuisine samedi... T'arrête pas en si bon chemin Martine, c'est fascinant"...