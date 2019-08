publié le 15/08/2019 à 06:49

Si l'année 69 m'a inspiré ? Ah non ! Je ne vous ferais pas basculer dans ce côté obscur. Bon... Mon grand-père disait : "comme ça on évacue définitivement le sujet et qu'un 69 c'est simplement une très belle manière de se nettoyer les outils".

L'année 69 m'inspire une théorie et elle est bien rationnelle. On est d'accord c'est le premier vol du Concorde ? Or à l'époque, le Concorde faisait 3h30 pour faire Paris - New York. Jusque là ok. Donc tu partais de Paris vers 18 heures, là-bas il y a huit heures de moins, dont tu arrivais à New York à 13h30. T'es arrivé avant d'être parti.

On va dire qu'à Dallas au Texas c'est à peu près pareil. On s'en fout, c'est les Ricains : on les emmerde. Si on avait eu le Concorde six ans plus tôt, tu voyais aux infos que Kennedy était mort, tu prenais le Concorde, t'arrivais avant d'être parti, tu sauvais le président américain et pour te remercier il t'offrait de taper dans la châtaigne de la première dame.

Si ça se trouve grâce au Concorde, le président JF Kennedy Jr aurait ma gueule, toujours à trois grammes, une seule pompe jamais à sa taille, une superbe haleine de saucisson pistaché. Ça aurait été merveilleux.