Autoroute : comment rouler en toute sécurité à proximité des zones d'intervention ?

Le trafic est chargé, ce dimanche 17 juillet, dans le sens des retours. Sur l'autoroute, un conseil : levez le pied si vous observez des patrouilleurs en intervention. Depuis le début de l'année, un fourgon est percuté chaque semaine. Il faut également lever le pied quand on arrive sur une zone de travaux.

Or la plupart des voitures frôlent ces zones d'intervention (automobiliste immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ou travaux). Mais depuis 4 ans, il faut laisser un "corridor", une zone de sécurité. "La première chose à faire, c'est de ralentir. Puis de voir si on peut se déporter sur la gauche", détaille Christophe Ramond de la Prévention routière. "Il faut préserver la voie de circulation la plus proche des véhicules en intervention en la laissant libre. Il faut respecter une distance de sécurité d'une voie de circulation, soit plus de 5 mètres entre votre véhicule et les véhicules en bord de route."

Le corridor est là pour éviter les chocs et accidents. On estime que la durée de vie d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence ne dépasse pas les 20 minutes. En cas de non-respect, vous pouvez écoper d'une amende de 135 euros.

