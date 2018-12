publié le 17/12/2018 à 17:20

Charlotte et Stéphane partagent tout dans la vie, y compris la passion de la coiffure. Ils ont posé leurs ciseaux, dans une petite cour, en plein cœur de Paris, depuis un an et demi. "On a voulu créer une ambiance intimiste, sur-mesure, comme à la maison, pour que nos clients se sentent bien, parce qu'on prend le temps", précise Charlotte.



Dans leur Salon Tandem, Stéphane s'occupe de la coupe de cheveux, et Charlotte, de la couleur. "La couleur, c'est lié à tout ce qui est artistique, comme la peinture, le dessin", détaille Charlotte, mais notre coloriste précise que "c'est un métier de créativité qui nécessite des connaissances assez profondes en chimie".

Stéphane, lui "prend l'habitude d'observer la morphologie de visage de ses clientes et clients, et leurs attentes, pour leur apporter satisfaction".

Ils ont leur CAP de coiffure tous les deux, et aussi un brevet de maîtrise, qui permet d'ouvrir un Salon. "On est des bébés de la coiffure" souligne, amusée, Charlotte. Tous les deux ont commencé très jeunes, à 15 ans, dans une franchise. Charlotte est devenue formatrice et directrice artistique pour ce groupe. Elle a beaucoup voyagé pour former des collaborateurs dans le monde entier. Stéphane, a également évolué au sein du groupe pour devenir responsable d'un salon. Jusqu'au jour où ils ont décidé de s'installer ensemble à leur compte.



Ils rendent hommage tous les deux à leurs maîtres d'apprentissage, qui leur ont tout appris. "C'est un vrai métier passion, qui demande beaucoup de rigueur. Nous le conseillons aux jeunes. C'est un plaisir quotidien depuis vingt ans, de voir une cliente sortir du salon satisfaite" confie le couple, toujours avenant et souriant. Ils forment un joli tandem tous les deux.