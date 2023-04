Charles III : pour le couronnement, Uber se transforme en carrosse

La vie de château est (presque) à porter de roue. Les résultats d'une étude menée par Uber a indique que 48% des Britanniques voudraient "faire l'expérience de la majesté d'une voiture tirée par des chevaux". Bye les voitures à moteur, la société de transport a annoncé se doter d'un carrosse pour effectuer une course des plus atypiques.

Le temps du couronnement et d'un trajet, les fans de la monarchie britannique pourront se glisser dans la peau de Charles III et de la reine consort. Un Uber viendra chercher les usagers dans un carrosse tiré par quatre chevaux blancs. Pour pousser le réalisme jusqu'au bout, le véhicule est inspiré du "Gold State Coach", le carrosse doré de la royauté qui transporte les têtes couronnées depuis 1762.

Si le Roi et la Reine emprunteront ce carrosse richement décoré pour se rendre à Buckingham Palace une fois la cérémonie terminée, la réplique n'a rien à envier à l'original : il sera "orné de statuettes en or et d'un intérieur en velours", comme le décrit le Telegraph.

Un clin d'œil royal et une bonne action

"Il n'y a pas de meilleure façon de célébrer ce qui sera certainement l'un des événements les plus importants de l'année 2023 que de se promener comme le roi Charles III dans une calèche" a commenté Andrew Brem, le directeur général d'Uber au Royaume-Uni. Pour monter à bord de ce carrosse, direction le sud de Londres.

Pas besoin du smartphone pour réserver sa course : les intéressés doivent se rendre en personne à l'entrée du Carriage Drive de Dulwich Park, un espace vert de 30 hectares. De là, c'est le concierge de la calèche qui s'occupe de prendre les réservations, via l'application Uber.

Bien que le prix de ces trajets en carrosse n'a encore été dévoilé, la société Uber a déjà promis qu'elle reversera une partie de l'argent récolté à Spana, une organisation britannique œuvrant pour le bien-être des animaux de travail.

