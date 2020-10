Changement d’heure : quand passe-t-on à l’heure d’hiver ?

publié le 17/10/2020 à 08:07

C'est le changement d'heure que beaucoup aiment, celui où "on dort une heure de plus". Peut-être pour la dernière fois cette année, dans la plupart des pays d'Europe, le changement d'heure aura lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre.



Le 25 octobre, à 3 heures du matin, il sera de nouveau 2 heures du matin. "L'heure d'hiver" doit ainsi être l'heure officielle jusqu'au 28 mars prochain. Ce jour-là, il est possible que la France passe définitivement à l'heure d'été.

En effet, les députés européens ont voté en faveur de la fin du changement d'heure en 2021. Les pays sont maintenant souverains pour choisir s'il préfère rester à l'heure d'été, plutôt plébiscitée par les citoyens, ou à l'heure d'hiver, plus proche du rythme biologique et solaire et préférée par les scientifiques.

Si le calendrier est maintenu, les derniers changements d'heure doivent avoir lieu en mars 2021 - pour les pays qui conservent l'heure d'été - et en octobre 2021 - pour ceux qui préfèrent l'heure d'hiver.