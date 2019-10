publié le 26/10/2019 à 09:40

Ce dimanche à 3 heures, il sera 2 heures. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous continuons de changer d'heure alors qu'il était question que cette pratique se termine. Effectivement, une consultation avait eu lieu auprès des Français et le résultat avait été sans appel : rester toute l'année à l'heure d'été.

Sauf que cet avis n'est que consultatif et s'il s'applique, ce ne sera pas avant 2021. Les États qui souhaitent rester à l'heure d'été changeront pour la dernière fois en avril et ceux qui souhaite rester à l'heure d'hiver devront attendre octobre. Sauf que d'ici là, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Déjà chaque pays doit décider de l'heure qu'il souhaite garder définitivement. En France on a toujours pas choisi et la commission européenne a demandé qu'il y ait une harmonisation entre les États afin de ne pas perturber la vie quotidienne des frontaliers. Pour l'instant les négociations sont au point mort à Bruxelles, pourtant tout doit être réglé et décidé d'ici avril 2020.