Changement d’heure : faut-il avancer ou reculer sa montre ce dimanche ?

publié le 27/03/2021 à 06:30

Ce dimanche 28 mars, on passe à l'heure d'été. Si vous non plus vous ne savez jamais dans quel sens on change d'heure, sachez que nous allons perdre une heure de sommeil, et gagner une heure de jour.

Toujours pas clair ? A deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, il sera trois heures. Il faudra donc avancer votre montre d'une heure.

La bonne nouvelle, c'est qu'avec les nouvelles technologies, tous vos appareils high-tech, devraient se mettre à jour automatiquement. N'hésitez tout de même pas à vérifier vos smartphones, ordinateurs, tablettes et autres objets connectés pour vérifier qu'aucune erreur ne s'est produite.

Toutefois, tous les appareils analogiques et électroménagers ne se règlent pas seuls. Votre four, vos horloges et montres mécaniques ou encore votre vieux radio-réveil sont donc à mettre à jour.

Et si d'ici là vous êtes toujours perdu, des sites comme Time.is, ou celui de la traditionnelle horloge parlante, communiquent l'heure exacte afin de ne pas vous tromper. L'autre bonne technique, c'est peut-être aussi tout simplement d'écouter RTL, qui vous donnera régulièrement l'heure à l'antenne.