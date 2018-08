publié le 16/08/2018 à 12:08

Sceptiques du changement d'heure, ne perdez pas espoir : vous n'aurez peut-être bientôt plus à régler vos montres, pendules et fours à micro-ondes en mars et en octobre. Le 8 février 2018, le Parlement européen a en effet adopté une résolution pour mettre fin au changement d'heure pour les pays membres de l'Union européenne. Cette mesure d'alternance est en vigueur en France depuis 1976.



En parallèle, la Commission européenne a mis en place un questionnaire en ligne à destination des citoyens des pays membres, afin que chacun puisse donner son avis sur cette épineuse question. Hâtez-vous d'y répondre : vous avez jusqu'à ce jeudi 16 août au soir pour y répondre.

À l'issue de cette consultation citoyenne, chaque État décidera d'appliquer ou non la fin de l'alternance horaire en fonction des résultats obtenus sur son territoire.



Le changement d'heure, dangereux pour la santé ?

La dernière décision de changement en France avait été adoptée par décret en 1975 et mise en application l'année suivante. Cette mesure, qui devait à l'origine être provisoire, avait pour but de faire des économies d'électricité en réduisant les besoins en éclairage à la suite du choc pétrolier de 1973.



Mais depuis plusieurs années, des voix s'élèvent contre le changement d'heure. Début 2018, l'eurodéputée Karima Delli (Verts/ALE) avait notamment réclamé d'en finir avec ces deux réglages annuels, dénonçant un système qui "ne respecte pas l'horloge biologique" des humains et des animaux et augmente le risque de stress et d'AVC.



L'élue s'alarmait également de la hausse du nombre d'accidents de la route dans la semaine suivant le changement d'heure, imputant cette évolution à la fatigue et la baisse de vigilance des automobilistes.