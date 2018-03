publié le 25/03/2018 à 09:18

Le changement d'heure, bientôt du passé ? Le Parlement européen a en tout cas adopté le mois dernier une résolution présentée par l'eurodéputée Karima Delli (Verts/ALE) visant à mettre fin au changement d'heure. Celle-ci a été approuvée par 384 élus, tandis que 153 se sont prononcés contre et 12 se sont abstenus.



Cette résolution ne signe pas pour autant la fin du changement d'heure dans l'immédiat. "Nous demandons à la Commission européenne des études approfondies et ensuite on proposera une autre révision de la directive du changement d'heure", a expliqué l'eurodéputée sur l'antenne de RTL. Elle a cependant précisé que les 28 pays devaient être d'accord, sauf si l'un des États décide à lui seul de changer d'heure. Mais pour que cela s'applique, il doit prévenir trois ans à l'avance.

Mais pourquoi l'eurodéputée écologiste mène-t-elle ce combat ? "Changer d'heure deux fois par an présente de la nocivité pour la santé. 30% de la population, notamment les personnes âgées et les enfants ont par exemple des troubles du sommeil. Certaines études montrent même que cela provoque une hausse des crises cardiaques", détaille Karima Delli.

Un impact sur la sécurité routière

L'eurodéputée ajoute aussi qu'il existe une conséquence "très méconnue" du changement d'heure : "l'impact sur la sécurité routière. On a moins de vigilance, et on observe un pic de 40% d'accidents en plus. On ne peut pas fermer les yeux, le changement d'heure doit absolument être abandonné", réclame l'élue. Si jamais l'Europe parvenait à se mettre d'accord pour y mettre fin, il faudra néanmoins attendre 2020 pour que la mesure rentre en application.