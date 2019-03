Changement d'heure : comment se préparer à l'heure d'été ?

publié le 29/03/2019 à 21:04

Ce week-end, n'oubliez pas de changer d'heure. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars, la France passera à l'heure d'été pour la 42ème année consécutive. À 2 heures du matin, il sera 3 heures et vous dormirez une heure de moins. Alors, comme chaque année, il faudra réhabituer votre organisme à ce nouveau rythme, qui peut avoir des conséquences sur l'humeur et le sommeil. Quelques techniques peuvent aider à s'y préparer.



Pour s'adapter en douceur, inutile d'aller au lit une heure plus tôt que d'habitude. Vous ne vous endormirez pas plus vite pour autant. A la place, avancez vos heures de lever. Samedi, programmez votre réveil entre 20 minutes et 30 plus tôt. Faites de même dimanche, pour habituer votre corps avant le début de la semaine.

Évitez également de manger des repas trop lourds le soir. L'alimentation influence le sommeil : après un dîner copieux, la digestion est plus lente, et retarde donc l'endormissement. De même, essayez de ne pas consommer de caféine l'après-midi ou le soir, et évitez de boire de l'alcool pour mieux dormir. A l'inverse, buvez beaucoup d'eau.

Ce nouveau changement d'heure pourrait être l'un des derniers. Le Parlement européen s'est prononcé, le mardi 26 mars, pour sa suppression, qui pourrait intervenir à partir de 2021.