Retraites : quand Caverivière fait un parallèle entre les syndicats et le PSG

Philippe Martinez et Laurent Berger le 16 février 2023

BEST OF - Spéciale retraites (2/3)

2023 n'est pas en reste sur le plan politique. En France, la réforme des retraites a soulevé un mouvement contestataire inédit et d'ampleur, réunissant des millions de manifestants dans toute la France. Portes-voix de cette colère sociale, les syndicats ont régulièrement été invités par les médias.

"Puisque l'on parle de pénibilité, j'aimerai avoir une pensée pour François Lenglet qui enchaîne François Ruffin, Laurent Berger, Philippe Martinez... Mais ramenez quelques copains à lui !", s'inquiète Philippe Caverivière à l'égard de son collègue. "Faut l'envoyer sur BFM Business, qu'il respire un petit coup."

Le chroniqueur est aussi revenu sur la réussite des manifestations et leur ambiance parfois très festive : "130km de merguez consommées à Paris, 3 piscines de Kronenbourg vidées à Roubaix...", énumère l'humoriste. "Finalement c'est une réussite cette manif' ! Il y avait tous les ténors de l'opposition réunis, que des stars. C'était un peu le concert des Enfoirés !"

Face à l'intransigeance du gouvernement, Philippe Caverivière a été inspiré par un célèbre club de foot parisien : "On est pas à l'abri d'une remontada", évoquant l'appel à manifester de Laurent Berger, le 15 mars dernier. "Même si pour le moment la CGT et la CFDT ressemble plus au PSG en short. De belles promesses de match mais ils sont peut-être en train de perdre en 8e de finale. Faudrait pas être le Verratti de la gronde sociale, le salaire en moins !"