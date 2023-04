Ces villages les plus recherchés sur internet (et qui peuvent vous donner des idées pour l'été)

Vous avez besoin d'idées pour programmer vos vacances estivales ? Ou bien, vous avez prévu de partir en week-end durant les nombreux ponts du mois de mai ? Il faut dire que pas moins de quatre jours fériés peuvent offrir un repos de trois à quatre jours consécutifs : le 1er mai (un lundi), le 8 mai (aussi un lundi), le 18 mai (un jeudi) et le 29 mai (un lundi).

Et il n'y a pas que les grandes villes et autres stations balnéaires stars qui ont la cote. Un classement, réalisé par le comparateur de locations de vacances Likibu, sur la base des recherches réalisées sur Google, s'est même intéressé exclusivement aux villages les plus demandés. RTL.fr met la lumière sur les trois villages les plus recherchés sur Google, depuis le début de l'année 2023. Rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts !

Rocamadour (Lot) : l'incontournable

C'est un incontournable du sud-ouest de la France. Rocamadour, véritable citée perchée au bord d'une falaise, est sans aucun doute de l'un des villages les plus célèbres de l'Hexagone. Chaque année, entre 1,5 et 1,7 million de touristes rendent visite à ce haut lieu de pèlerinage. Et pour cause, il constitue une étape majeure vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Deux bâtiments du village, dont le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, sont même inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

Gordes (Vaucluse) : la découverte

Autre village perché sur son rocher... Gordes, dans le Vaucluse. Comme la plupart des autres villages cités dans cet article, il figure dans la liste des Plus Beaux Villages de France (PBVF). Gordes surplombe la vallée et agit telle une "vigie" sur le parc naturel régional du Luberon. "Mille fois décrit, photographié, admiré, il doit son aura aux illustres artistes qui l’ont autrefois révélée et y ont laissé une empreinte culturelle toujours vivace", rappelle même PBVF.



Giverny (Eure) : passage obligé

Oui oui, il s'agit du même Giverny que celui qui a été consacré dans l'oeuvre de Monet. Entrer dans ce village revient, peu ou prou, à se plonger dans l'un des innombrables tableaux de Claude Monet. Le village, situé à mi-chemin entre Paris et Rouen abrite également la Fondation Claude Monet : jardins japonais, décors, lumière... Le peintre de la fin du 19ᵉ siècle et du début du 20ᵉ avait bien choisi son fief !

D'autres pistes... du nord au sud de la France

Les villages situés dans le quart sud-est de la France ont une place de choix dans le classement édité par le comparateur de locations de vacances. Vous pouvez ainsi vous rendre aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), à une heure de route de Marseille. Si vous êtes friand de beaux paysages vous pouvez aussi partir à la découverte du sentier des Ocres à Roussillon (Vaucluse). Collé à un rocher, Moustiers Sainte-Marie est également une très belle destination. "Connu et reconnu pour sa production de faïence, le village compte encore aujourd'hui une dizaine d'ateliers dédiés à sa création", rappellent Les Plus Villages de France.

Vous préférez le climat plus tempéré du nord de l'Hexagone ? Pas de problème, Riquewihr (Haut-Rhin) conviendra parfaitement avec ses rues pavées et parsemées de boutiques de viticulteur à colombages. Même si, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, Veules-les-Roses est aussi une petite pépite. Entre mer et campagne, le village et son "plus petit fleuve de France" vous permettront d'allier tous les plaisirs... jusque dans les assiettes terre et mer.

