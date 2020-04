publié le 08/04/2020 à 08:23

Comment les catholiques s'apprêtent-ils à célébrer Pâques en cette période de confinement ? "Comme il était prévu", dit l'archevêque de Paris Monseigneur Michel Aupetit. Invité sur RTL ce mercredi 8 avril, il a expliqué que "l'impossibilité de se réunir" ne les empêcherait pas de "communier". "On va pouvoir diffuser les cérémonies par l'intermédiaire de la radio ou des télévisions pour que les gens puissent participer de chez eux, pour que nous soyons en lien", a-t-il déclaré.

La semaine sainte aura donc lieu avec organisation. Vendredi 10 avril, une messe en très petit comité (sept personnes) aura même lieu dans la cathédrale Notre-Dame. Un "message d'espoir", pour Mgr Michel Aupetit, "c'est une cathédrale effondrée mais elle vit encore, elle passe un message positif à note pays, on s'en sortira".

L'archevêque de Paris est médecin généraliste de formation et a apporté son aide pour lutter contre le coronavirus. Il a affirmé "surveiller les gens, voir s'ils passent en état d'aggravation, s'il y a des signes". De plus, l'Église peut aller "rencontrer les malades dans les Ehpad" : "55 prêtres se sont portés volontaires pour y aller, pour apporter un secours, un réconfort aux familles désespérées", a-t-il déclaré.

Des numéros mis en place

Un numéro vert a également été mis en place pour les catholiques souhaitant discuter durant cette période difficile : 0806 700 772. Mgr Michel Aupetit a également déclaré qu'un numéro spécial était disponible pour bénéficier la présence d'un prêtre lors d'un enterrement, en cas de perte d'un proche.

Lui-même guéri du coronavirus, Mgr Michel Aupetit a déclaré que plusieurs prêtres était atteints, "certains sont très touchés et deux sont en réanimation importante". "Peut-être qu'on va prendre conscience qu'on a besoin des uns des autres, que ça va créer une plus grande fraternité entre les gens, et donc une plus grande attention aux autres", espère-t-il.